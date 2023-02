Genova – Durante la scorsa notte, sono stati due i giovani portati all’ospedale dal 118 per un abuso di alcol. Il primo caso, che ha visto coinvolto un ragazzo di appena 17 anni, si è verificato intorno all’una di notte in via Oberdan a Nervi e ha visto l’intervento dei sanitari che hanno trasportato il giovane in codice verde all’ospedale San Martino.

Il secondo, invece, ha come protagonista una ragazza di 22 anni soccorsa a San Teodoro alle 5 del mattino e condotta in codice giallo al pronto soccorso di Villa Scassi.

Infine, durante la notte, il personale del 118 ha soccorso anche un 30enne a Campomorone, un 63enne in corso Europa e un 50enne in via Cecchi: tutti e tre hanno rifiutato il trasporto in ospedale.