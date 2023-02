Genova – Raffica di controlli anti droga e per la pubblica sicurezza, nel centro storico genovese, tra la sera di mercoledì 8 e la notte di giovedì 9 febbraio. Ben 40 agenti in divisa e in borghese, con l’ausilio importantissimo di 2 cani anti-droga hanno effettuato un servizio straordinario ad “alto impatto” nella parte antica della città.

I poliziotti, coordinati dal Commissariato di P.S. di “Prè”, hanno effettuato controlli mirati nei luoghi di maggiore aggregazione, nei pressi delle fermate degli autobus e delle stazioni metropolitane, nonché presso alcuni locali.

I cani Constantine e Nagut hanno segnalato molte situazioni “sospette” permettendo il ritrovamento e sequestro di dosi di droga e l’identificazione di spacciatori e consumatori di droga.