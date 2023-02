Genova – Forse un corto circuito o un guasto all’origine, questo pomeriggio, di un incendio divampato in un appartamento di corso Europa, nel levante genovese.

Una donna che abita nell’appartamento è stata soccorsa dai vigili del fuoco per un principio di intossicazione da fumo. I pompieri l’hanno affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto e che ha trasferito la ferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice verde, non grave.

Molta paura nel condominio e molti danni nell’appartamento.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e avviato le prime indagini per risalire alle cause.