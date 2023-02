Genova – Stamattina gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno dato il via al “Progetto Incroci”, progetto didattico realizzato dalla Direzione Centrale delle Specialità in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e la Fondazione ANIA, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha lo scopo di promuovere tra i giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado la cultura della legalità, del senso civico e della sicurezza.

Il personale della sezione polizia stradale di Genova ha incontrato quattro classi dell’Istituto Istruzione Statale “Rosselli” di Genova Sestri Ponente, dove è stato affrontato il tema dei rischi connessi ai viaggi “virtuali e fisici” in ambito stradale, ferroviario e in rete, attraverso la proiezione di un filmato introduttivo realizzato dal Centro Sperimentale di cinematografia e finanziato da ANIA e lo svolgimento di specifici esercizi elaborati dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Durante l’incontro sono stati analizzati tutti quei comportamenti pericolosi che vengono adottati, anche per distrazione, durante la vita quotidiana ed è stato promosso il senso civico, argomenti che hanno attirato i giovani studenti presenti che hanno posto domande ed espresso la propria opinione sui rischi che si incontrano tutti i giorni.