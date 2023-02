Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo e Liguria ancora protetta dalle perturbazioni in arrivo. Il cielo resta quasi del tutto sgombero dalle nubi e gli addensamenti locali non porteranno comunque precipitazioni. Temperature più miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 febbraio 2023

Giornata soleggiata ovunque tranne qualche locale foschia sui versanti padani al primo mattino.

Venti deboli e di direzione variabile.

Mare calmo

Temperature stazionarie

Costa: min +5/9°C, max +13/17°

Interno: min -4/+2°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 15 febbraio 2023

Aumento delle nubi basse sulla costa centro-orientale nel corso della mattinata. Altrove cielo sereno o al più velato.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie

Tendenza per giovedì 16 febbraio 2023

Cielo nuvoloso su gran parte della fascia costiera, maggiori schiarite nell’interno. Assenza di fenomeni.

Temperature minime in aumento e massime in calo.