Genova – Spaventoso incendio, nella notte, in Valbisagno, in un edificio in ristrutturazione tra via Piacenza e via Emilia, a San Gottardo. Intorno alle 21, alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato provenire dal vano scale ed hanno allertato i vigili del fuoco.

Mentre i pompieri arrivavano sul posto dai palazzi vicini sono state viste le fiamme che intaccavano il tetto in legno e nell’edificio si è diffuso il panico.

Le novanta persone che vivono nel palazzo sono state fatte evacuare e i pompieri si sono assicurati che negli appartamenti non ci fosse più nessuno mentre venivano approntate le grandi autoscale che hanno portato i getti d’acqua fino sul tetto, a decine di metri dal suolo.

Alcuni anziani e persone in difficoltà o con problemi di salute sono state trasferite in ospedale per precauzione ma non risultano feriti gravi.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Genova e di Chiavari hanno lavorato per tutta la notte allo spegnimento dell’enorme incendio che ha distrutto il tetto e, cadendo questo sul piano sottostante, ha distrutto anche gli appartamenti all’ultimo piano.

Le squadre hanno attaccato l’incendio con le autoscale da due lati dell’edificio e dall’interno del palazzo. Il tetto di circa mille metri quadri e le abitazioni degli ultimi piani sono andati completamente distrutti.

Il rogo è stato domato solo nella notte e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica e per accertare le cause dell’incendio che, secondo le prime informazioni sarebbe divampato in uno degli appartamenti per poi diffondersi al tetto e al resto degli appartamenti dell’ultimo piano.

La Protezione Civile ha trovato una sistemazione alle persone evacuate presso alberghi in città.

L’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha seguito le operazioni di soccorso e spegnimento coordinando il personale della Protezione Civile e sincerandosi che le persone rimaste senza casa avessero una sistemazione di emergenza.

(Foto di Simona Arcuri)