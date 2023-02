Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo non blocca correnti umide di origine meridionale che interesseranno il Nord Italia nei prossimi giorni portando ad un aumento delle nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 16 febbraio 2023

Al mattino nubi di stampo marittimo su praticamente tutta la fascia costiera, fatta eccezione per delle locali schiarite ai lati della regione, nuvolosità in aumento anche alle spalle del settore centrale. Su Alpi Liguri ed Appennino orientale saranno presenti delle stratificazioni medio-alte

Nel corso del pomeriggio situazione pressoché immutata, anche se qualche schiarita in più è attesa sugli estremi della regione

In giornata non si escludono locali pioviggini tra Savonese orientale e Genovesato occidentale, specie in prossimità dei rilievi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi alle spalle del settore centrale.

Mari: in genere poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale nella seconda parte di giornata.

Temperature: minime in aumento, massime in calo

Costa: min +6/11°C, max +11/14°C

Interno: min -4/+6°C, max +7/12°C (fondovalle/collina)

Venerdì 17 febbraio 2023

Giornata caratterizzata da molte nubi sul centro-levante regionale, comunque non sono attesi fenomeni di rilievo. Mentre saranno presenti delle ampie schiarite a ponente.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Tendenza per sabato 18 febbraio 2023

Nuvolosità in aumento sull’intera regione, nella seconda parte di giornata possibili deboli piovaschi sul centro-levante

Temperature stazionarie.