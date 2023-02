Bardineto (Savona) – AAA, vendesi casa fungo nel Villaggio dei Puffi. Sta suscitando grande curiosità l’annuncio diffuso dall’agenzia Vendo Casa di Loano che ha messo in vendita, per conto del proprietario una delle “case fungo” presenti nel cosiddetto “Villaggio dei Puffi della Liguria.

Il villaggio, conosciutissimo sul web e meta di viaggio per frotte di turisti, è immerso nella natura tra faggi, abeti, castagni, pini e betulle e presenta caratteristiche più uniche che rare. In particolare la forma “a fungo” di ogni abitazione.

“Ogni casa – si legge nell’annuncio – è composta da uno o due vani, ovvero, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, ulteriore studiolo e con doppi servizi, camino, forno a legna, zona barbecue e magazzino adibito a legnaia”.

Le case, completamente ristrutturate, hanno spazi interni per 50 mq e 85 mq e grandi spazi e corti esterne

Sempre di proprietà ci sono ben 7.000 mq di terreno circostante che, almeno in teoria, garantirebbe un minimo di privacy anche se in passato ci sono state “questioni” per il fatto che il villaggo, conosciutissimo, è meta di escursioni e gite di curiosi, non sempre rispettosi della privacy altrui.