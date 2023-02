Genova – Una scarica di calcinacci dalla facciata di un palazzo in via Ponte Reale, nel pieno dell’area turistica davanti al Porto Antico.

Fortunatamente nessuno è stato colpito ma la paura è stata tanta e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l’autoscala per raggiungere il punto dove l’intonaco ha ceduto.

