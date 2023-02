Genova – “Da questa mattina asili nido e scuole d’infanzia senza supplenti”. A denunciarlo Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa.

Da oggi, infatti le scuole d’infanzia del Comune di Genova potrebbero perdere il personale supplente per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato.

A lanciare l’allarme anche Funzione Pubblica Cgil Genova e la Camera del Lavoro di Genova che denunciano la mancata previsione di spesa da parte dell’amministrazione comunale e una corretta valutazione delle carenze di organico tale da avere una adeguata copertura.

«La Giunta Bucci ha deciso di smantellare ogni tipo di servizio sociale all’interno del Comune di Genova – dice Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale – Quest’ultima notizia è solo l’ultima di una lunga serie. Il “Comune del fare” che, per quanto riguarda l’investimento in politiche sociali, fa poco o niente. Il disinteresse da parte della Giunta Bucci è sempre più evidente e sempre più preoccupante”

“La città – spiega ancora Pastorino – rischia di perdere così un altro importante servizio di qualità rivolto ai bambini. Un altro colpo alla popolazione più fragile, screditando allo stesso tempo i lavoratori e le lavoratrici dei servizi sociali”.

Linea Condivisa sottolinea la necessità di supportare i servizi sociali genovesi con assunzioni e processi di formazione. In questo settore il personale è ormai ridotto all’osso e alcune figure chiave sono in via di estinzione.

«Già in sede di commissione – spiegano a Linea Condivisa – era emersa questa criticità e avevamo chiesto all’Assessore competente di monitorare la questione dei contratti di lavoro per garantire sia il servizio sia la continuità reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ci era stato assicurato che si sarebbe monitorata la situazione”.