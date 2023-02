Genova – Dopo il grave incidente che nella giornata di ieri ha coinvolto Simone Bonori, operaio di 36 anni che si trova ancora in gravi condizioni all’ospedale San Martino, i suoi colleghi dello stabilimento di Ansaldo Energia hanno deciso di scendere in piazza per protestare e chiedere maggiore sicurezza.

Il corteo, partito dallo stabilimento di Fegino, arriverà fino a piazza Massena mentre la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta e il macchinario coinvolto è stato messo sotto sequestro.