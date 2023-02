Genova – E’ stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato un 45enne che ha rubato una borsa su un treno.

I fatti si sono verificati lungo la tratta Sestri Levante-Genova in direzione del capoluogo e hanno visto come protagonista un uomo con diversi precedenti penali che ha approfittato di un momento di distrazione di un passeggero per sottrargli la borsa.

Le accurate indagini degli agenti hanno permesso l’individuazione dell’autore del furto, che è così finito in manette.