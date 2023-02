Genova – Sono in corso indagini mirate per risalire all’autore delle ingiurie vergate con una bomboletta spray nera sulle portiere di alcune auto della polizia locale posteggiate davanti ai portici di via Turati, a Sottoripa. Ignoti hanno scritto “Infami” e “Infame” sulle portiere con caratteri che sarebbero “conosciuti” e quindi identificabili.

L’assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, ha parlato di “intimidazioni” condannando con forza il gesto che va oltre l’insulto personale.

Sotto analisi le riprese video dei circuiti di sorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone che ieri notte, intorno alle 2,30 si sarebbero accorte delle scritte chiamando proprio la polizia locale.

Un’altra pista segue le segnalazioni giunte alla polizia locale circa i festeggiamenti “rumorosi” per il martedì grasso e la lite tra residenti e persone che festeggiavano.

Proprio ieri sera sarebbe stato richiesto l’intervendo degli agenti di polizia locale della zona.