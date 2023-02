Genova – Un allarme che scatta e segnala una grossa fuga di gas e subito partono le operazioni di emergenza del personale dell’ospedale San Martino.

Per precauzione, intorno alle 9 di questa mattina sono stati fatti evacuare i pazienti presenti al piano terra (ambulatori) e al primo piano (Day Hospital e ambulatori) del Padiglione ex IST a causa di una presunta fuga di gas.

A seguito della segnalazione del Policlinico sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che assieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Policlinico hanno verificato che la causa del disagio era stata determinata da lavori di isolamento e saldatura del manto bitumato del tetto al 3° piano dello stesso Padiglione.

Verificata l’assenza di alcun rischio per i pazienti, la struttura è ritornata alla sua normale funzione in meno di un’ora dall’inizio dell’allarme.