Masone (Genova) – Ha iniziato a nevicare lungo l’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Masone e Ovada.

I fiocchi cadono attesi ma non segnalati ma al momento non sono segnalati disagi o code.

I mezzi spargisale sono in azione soprattutto in previsione della notte quando le condizioni meteo dovrebbero peggiorare sensibilmente, almeno secondo le previsioni meteo.

Preoccupazione soprattutto per la prossima notte, quando le precipitazioni potrebbero aumentare e le temperature scenderanno ulteriormente.