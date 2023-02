Genova – Strada Sopraelevata vietata ai mezzi a due ruote e ai mezzi furgonati e telonati per il vento forte e Parchi, Giardini Pubblici e Cimiteri chiusi per precauzione.

Resta valido anche per oggi l’avviso meteo di Arpal per Burrasca forte da nord e restano invariati i provvedimenti del Comune di Genova per motivi di sicurezza.

Non si può percorrere la Sopraelevata con scooter e moto e neppure con mezzi che potrebbero essere deviati dalle forti raffiche e per motivi precauzionali, nel pericolo di caduta alberi e rami, restano chiusi i Giardini pubblici e i cimiteri.