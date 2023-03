Genova – Verrà operato lunedì, se le condizioni generali continueranno a migliorare, il giovane Lupo trovato gravemente ferito ad una zampa nella zona di Moconesi, nell’entroterra genovese. I veterinari dell’Enpa sperano di salvare l’uso della zampa per consentire un rilascio dell’animale in Natura non appena lo permetteranno le condizioni di salute per non interferire nell’equilibrio naturale e per consentire al giovane di trovare un gruppo di Lupi al quale unirsi o una compagna con la quale fondare un nuovo branco.

L’esemplare, infatti, è “in dispersione” ovvero ha abbandonato il suo gruppo di origine e cerca nuovi territori dove stabilirsi.

E proprio durante questa fase i Lupi sono molto “fragili” poiché abituati a cacciare in branco, fanno molta più fatica a procurarsi il cibo. Si calcola che il 50% di loro muoia in questa delicata fase.

Se invece dovesse trovare una compagna potrebbe fondare un nuovo gruppo e cercherebbe un territorio non ancora occupato da altri branchi e allargherebbe l’area di ripopolamento del Lupo sulle nostre montagne.

All’Enpa di Genova segnalano che il lupacchiotto mangia con grande appetito e questo è un buon segnale ma le lesioni riportate alla zampa sono molto brutte e si spera che i veterinari riescano nell’impresa.

Come sempre chi desidera aiutare gli sforzi dell’Enpa può farlo collegandosi al loro sito web https://linktr.ee/crasenpagenova

