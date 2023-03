Genova – Il Comune ha deciso di presentare una denuncia contro il responsabile della colorazione verde della fontana di piazza De Ferrari in concomitanza della manifestazione del movimento Fridays for Future che chiede una vera lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici.

Secondo il Comune, infatti, il lancio della fluorescina – la sostanza atossica e biodegradabile usata comunemente per evidenziare perdite d’acqua o scarichi illegali – avrebbe causato l’intervento dei tecnici di Aster con aggravio di spese e spreco di acqua.

A replicare il movimento Fridays for Future (che manifestava insieme ad altre associazioni) che, pur non riconoscendo come proprio l’intervento, non lo condanna ed anzi denuncia che, per “pulire” la fontana sarebbero state usate sostanze ben più inquinanti (candeggina) rispetto alla fluorescina.

“la sostanza che Extinction Rebellion Liguria ha utilizzato – scrive Fridays for Future Genova sulla sua pagina Facebook – non sono 50 litri di vernice, bensì meno di un kg di fluoresceina sodica, che si sarebbe degradata autonomamente nel giro di qualche ora, senza bisogno di interventi e di ulteriore spreco d’acqua. Aggiungere ammoniaca come ha fatto Aster non è stata una buona idea”.

“Fridays For Future Genova non era consapevole del gesto – scrive ancora il movimento – ma non lo condanniamo. Riconosciamo che sia stato di forte impatto simbolico e totalmente innocuo. Nella nostra regione viene perso, a causa della scarsa manutenzione dell’infrastruttura idrica, più del 30% dell’acqua potabile. Non ce lo possiamo più permettere”.