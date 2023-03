Genova – Metropolitana chiusa, nella giornata di oggi, domenica 5 marzo, per consentire i lavori di preparazione al prolungamento sino a via Canepari.

Per la giornata di oggi è prevista una linea sostitutiva da Principe a Rivarolo e sono previsti ovviamente pesanti disagi rispetto all’uso della Metro per raggiungere Brin.

Si tratta di lavori previsti nella fase di realizzazione del prolungamento del percorso della Metropolitana sino alla zona di via Canepari, sempre a Certosa.

A partire da lunedì 6 marzo le attività sulla linea coinvolgeranno anche il capolinea di Brin, dove è previsto l’abbattimento del tronchino di inversione. Un’operazione indispensabile per la realizzazione del nuovo tracciato.