La Spezia – Sono saliti sul bus alla fermata vicino casa e hanno rubato il portafogli all’autista ma sono stati riconosciuti e denunciati.

Una coppia di 56 e 53 anni è finita nei guai per aver derubato il conducente di un autobus dove erano appena saliti.

L’autista li ha fatti salire alla fermata di viale Garibaldi. L’autobus era semi vuoto e i due si sono seduti proprio dietro al posto di guida e sono scesi dopo poche fermate.

Il conducente si è accorto a fine turno che il portafogli contenuto nella sua giacca, appesa vicino, era scomparso ed ha subito denunciato la scomparsa e bloccato le carte di credito ed il bancomat.

I due, però, erano già riusciti a fare alcuni acquisti prima del blocco ma nei negozi dove avevano comprato illecitamente c’erano delle telecamere che hanno permesso il riconoscimento.

Tramite veloci indagini e grazie anche alla memoria del conducente che ha ricordato la fermata dove i due sono saliti, le forze dell’ordine sono risalite ai due che hanno piccoli precedenti.

Rintracciati dagli agenti della Mobile all’interno di un’abitazione situata poco distante rispetto alla fermata dove erano scesi dal mezzo pubblico i due, di fronte all’evidenza dei fatti, ammettevano le proprie responsabilità, riconsegnando il portafoglio oggetto di furto, ancora in loro possesso.

Purtroppo la patente di guida e gli altri documenti erano stati gettati in un cestino per l’immondizia che, svuotato, era già stato smaltito.

La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per i reati di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carta di credito.