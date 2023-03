Imperia – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Bruno Scomazzon l’uomo di 52 anni scomparso lo scorso 28 febbraio e ritrovato ormai cadavere in via Strato, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Gli esami medico legali chiariranno anche se l’uomo sia morto poco dopo essere uscito dall’ospedale dove si era recato per alcuni esami o se abbia vagato forse in stato di choc prima di morire nel luogo dove è stato trovato.

Della scomparsa di Bruno Scomazzon si era occupato anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto cui i familiari si erano rivolti nella speranza di ritrovare sano e salvo l’uomo.

La descrizione dell’uomo e appelli per ritrovarlo avevano fatto il giro di social e Media ma purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Ora le indagini accerteranno le circostanze del decesso.