Genova – L’ascensore di Montegalletto, unico esempio di mezzo di trasporto che prima procede orizzontalmente e poi verticalmente, è chiuso da quasi un mese e nessuno sa quando potrà riaprire. I residenti della zona di Castelletto, dove l’ascensore ha una delle stazioni di partenza e arrivo, guardano con sempre maggiore perplessità i cartelli esposti che parlano di “verifiche in corso” e nel frattempo frotte di turisti che visitano la città e vorrebbero provare il mezzo di trasporto così particolare – qualcuno sostiene sia unico al mondo – devono desistere delusi, anche per la “passeggiata” necessaria per raggiungere una delle due stazioni rispetto ai normali itinerari turistici. Per non parlare del danno causato al vicino Museo delle Culture del Mondo dell’affascinante Castello D’Albertis.

Un danno per i residenti che devono arrangiarsi con mezzi molto meno “efficienti e rapidi” e un danno di immagine per la città che invece sta puntando molto proprio sul turismo.