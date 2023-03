Genova – Un tir si è ribaltato intorno all’ora di pranzo in A10, per cause ancora da verificare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali hanno soccorso il camionista in codice giallo e l’hanno trasportato all’ospedale di Villa Scassi, fortunatamente in condizioni non gravi.

L’incidente ha causato circa 3km di coda in direzione Genova e ha obbligato le autorità competenti a chiudere momentaneamente l’uscita di Genova Aeroporto.