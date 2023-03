Genova – Il Treno che collega Castelletto con Casella riprenderà le sue corse il prossimo 10 giugno. La data è stata confermata oggi, in consiglio comunale, dall’assessore ai trasporti Matteo Campora.

«Il trenino Genova- Casella ripartirà il 10 giugno». Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, rispondendo in Consiglio comunale ad una interrogazione del consigliere Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia). «Abbiamo attivato un tavolo tecnico con l’assessore regionale Sartori, AMT e i sindaci interessati dalla tratta- ha spiegato Campora- per occuparci di questo trenino che è storico, ma viaggia su un percorso molto fragile dal punto di vista geologico. Sussistono, infatti, nel tragitto diverse frane e in questo momento stiamo lavorando per risolvere i problemi sui fronti franosi. Sono in corso anche i lavori nella tratta Genova- Campi, molto impegnativi perché in luoghi difficilmente accessibili per l’arrivo dei materiali e l’allestimento dei cantieri. La regione ha finanziato lavori per 14 milioni di euro, il che ci permette di programmare un piano di interventi concreti e la riapertura della tratta il 10 giugno»