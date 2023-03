Arenzano (Genova) – Sabato 18 marzo alle ore 11 verrà inaugurata in piazzale del Mare la ruota panoramica più alta mai montana su un lungomare, con i suoi 32 metri di altezza.

Allestita da Hsc Events, avrà in totale 24 cabine che potranno ospitare fino a 144 passeggeri in contemporanea.

Gli orari di apertura sono in programma dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 19.30 e poi dalle ore 20.30 alle 23, il venerdì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.30. Il sabato e la domenica, invece, previsto l’orario continuato rispettivamente dalle 10 a mezzanotte e dalle 10 alle 23. Il costo del biglietto sarà di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini.

La cerimonia di inaugurazione si terrà in presenza dei rappresentanti della giunta comunale.