Santa Margherita Ligure (Genova) – Una famigliola di cinghiali a spasso per le vie della cittadina rivierasca e cresce l’allarme dei residenti per la possibilità di “spiacevoli incontri”.

I cinghiali a spasso per le vie non rappresenta certo una novità ma la presenza di una mamma con una decina di cuccioli, nati da poco, sta mettendo in allarme i residenti poiché è noto che i cinghiali siano molto protettivi nei confronti dei loro cuccioli e che sia possibile un attacco dell’animale se dovesse percepire un pericolo per i suoi piccoli.

La mamma cinghiale allatta i suoi cuccioli per strada, come se fosse nel bosco, e questo gesto tenerissimo, rischia però di trasformarsi in una situazione di rischio per chi dovesse passare in zona magari accompagnato dal proprio cane.

Al momento non si sono registrati problemi e, di solito, al sopraggiungere di persone, la famigliola si sposta velocemente ma, specie la mattina presto e la sera tardi, c’è chi ha paura di girare per strada con il cane.

Le polemiche investono anche chi avrebbe dovuto provvedere quantomeno a limitare il danno visto che se non è possibile (e nemmeno gradito) uccidere gli animali, si possono però adottare strategie “di contenimento”, ad esempio fornendo alimenti con anti concezionali che impediscano alle femmine di partorire una decina di cuccioli ogni volta, come avvenuto.

Molti residenti lamentano sui social i rischi della situazione e criticano l’assenza di interventi quantomeno per limitare i danni.

L’invito, al momento, è di non circolare per strada con i cani senza guinzaglio e di mantenere le distanze di sicurezza dagli animali. Un movimento brusco o magari un corsa del proprio cane, infatti, possono scatenare un attacco che può avere conseguenze molto gravi per le persone.

(Foto da Facebook)