Genova – E’ di un ferito e 50 persone evacuate urgentemente dalle loro abitazioni, il bilancio dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 21, nel garage di un condominio di via Mosso, a poche decine di metri dal pronto soccorso dell’ospedale San Martino. A far scattare l’allarme il fumo che fuoriusciva dai locali adibiti a garage e che ha velocemente invaso anche il vano scale. Le famiglie residenti al civico 14 hanno velocemente abbandonato il palazzo aiutati dai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto.

Una persone è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso mentre i pompieri spegnevano l’incendio divampato nel garage, sembra, da uno scooter a motore elettrico in fase di ricarica.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed avviato le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio mentre la maggior parte delle 50 persone evacuate è potuta rientrare a casa.

(foto di Archivio)