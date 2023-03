Cogorno (Genova) – È stato ritrovato sano e salvo l’uomo di 49 anni disperso da domenica scorsa nella zona di Cogorno, nell’entroterra chiavarese. Dopo tre giorni di ricerche nei boschi e lungo i sentieri della zona l’uomo è stato ritrovato lungo la strada che conduce verso la Spezia dove intendeva recarsi come aveva già fatto altre volte in passato.

Per giorni le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile lo hanno cercato nella zona di Cogorno dove abita e dove era stato avvistato l’ultima volta. Parenti e amici avevano lanciato a più riprese appelli per le ricerche e per chiedere che chi lo incontrava chiamasse subito le forze dell’ordine e così è stato.

L’uomo era infreddolito ma in buone condizioni di salute ed è stato subito accompagnato in ospedale per le visite del caso e potrà presto riabbracciare i familiari.