La Spezia – Sono entrati in uno stabile dove era segnalato un incendio ed hanno messo in salvo una donna con problemi a camminare.

Verso le ore 00.45 odierne, la centrale operativa della Questura inviava una volante in via Rismondo in quanto era stato segnalato un incendio all’interno di un appartamento.

Sul posto gli operatori di polizia venivano immediatamente informati che nell’appartamento in cui stava divampando un incendio, vi era una donna di cui non si avevano notizie. Raggiunto il quarto piano dello stabile, gli operatori di polizia riuscivano con fatica ad aprire la porta di ingresso e dopo aver percorso il corridoio dell’abitazione già invaso da un fumo nero ed acre, individuavano la titolare dell’appartamento che, con problemi di deambulazione, era all’interno della camera da letto in preda a forti colpi di tosse ed in un evidente stato di agitazione. Prontamente soccorsa, la donna veniva portata in sicurezza fuori dall’abitazione e successivamente affidata alle cure del personale medico intervenuto sul posto. Individuato il principio d’incendio nel vano cucina dove la caldaia era avvolta dalle fiamme che lambivano i mobili vicini, nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli agenti lo circoscrivevano temporaneamente con l’ausilio di un estintore in dotazione ai mezzi di servizio. Visto che l’incendio interessava la conduttura del gas, gli operatori di polizia provvedevano a far evacuare in fretta i residenti del condominio. L’arrivo dei Vigili del Fuoco permetteva di estinguere del tutto le fiamme che avevano completamente distrutto la caldaia, mentre il tecnico reperibile Italgas provvedeva ad isolare la conduttura del gas dell’appartamento, mettendolo di fatto in sicurezza, e permettendo quindi il rientro degli inquilini nelle proprie abitazioni.