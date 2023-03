Genova – Ancora rallentamenti e code e ancora una volta già da prima dell’alba sulle autostrade attorno al capoluogo ligure e a causa dei lavori.

Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e l’allacciamento con la A26, in direzione Genova per lavori che da settimane causano un restringimento di carreggiata che causa le code.

Auto e camion incolonnati anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione mare e anche qui per lavori.

Automobilisti e Trasportatori continuano a chiedere che i tratti di autostrada soggetti a lavori non debbano essere pagati, indipendentemente dai ritardi o dai disagi presenti e per “sommatoria” di problemi causati all’utenza.

Nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, dovrebbe essere ripristinata la normale circolazione su due corsie per senso di marcia sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Nervi e Recco.

Attualmente il traffico viaggia su una corsia per senso di marcia