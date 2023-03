Genova – Mondo della politica in lutto per la morte di Giorgio Bornacin, 74 anni, per decenni tra gli esponenti politici della destra sociale più noti e attivi in Liguria. Nato in Piemonte, figlio del professor Sergio Bornacin, storico dirigente genovese del Movimento Sociale Italiano, giovanissimo Giorgio Bornacin aderisce prima alla Giovane Italia, organizzazione giovanile del MSI, poi dai primi anni settanta dirige il Fronte Universitario d’Azione Nazionale dell’Università degli Studi di Genova. In seguito lavora come insegnante.

All’inizio degli anni ottanta è Capogruppo al Consiglio Regionale della Liguria per il Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, continuando a ricoprire tale incarico sino al 1996. In quegli anni è stato uno dei riferimenti storici della corrente almirantiana in Liguria.

Nel 1996 è eletto al Senato della Repubblica per Alleanza Nazionale. È membro della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), della Commissione parlamentare questioni regionali, della Commissione consultiva riforma pubblica amministrazione.

Verrà rieletto a Roma nel 2001, nel 2006 e nel 2010 diventa coordinatore metropolitano del PDL