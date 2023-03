Il campo di alta pressione che proteggeva la Liguria fa registrare una temporanea attenuazione lasciando passare,nella giornata di domenica, una debole perturbazione con qualche piovasco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 18 marzo 2023

Al mattino velature sparse e qualche nube più bassa sul Savonese, senza precipitazioni. In giornata nubi basse in aumento sul settore centro-occidentale della costa, sempre senza piogge, maggiormente soleggiato il tempo a levante.

Venti da deboli a moderati da sud-est

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento

Costa: min +9/13°C, max +16/19°C

Interno: min 0/+10°C , max +11/17°C (fondovalle/collina)

Domenica 19 marzo 2023

Nubi irregolari su tutta la regione con qualche pioggia o breve rovescio sul settore centro-orientale nell’arco della giornata. Più asciutto il tempo a ponente.

Venti deboli o moderati da sud-est.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in ulteriore aumento le minime, in lieve calo le massime.

Tendenza per lunedì 20 marzo 2023

Nuvolosità in dissipazione nell’arco della giornata fino a cielo sereno tra pomeriggio e sera su tutta la regione.

Venti deboli

Temperature in aumento.