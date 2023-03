Genova – Molta paura e un uomo intossicato dal fumo per l’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Tubino, nel quartiere di Pegli. Per cause ancora da accertare l’incendio è divampato in cucina, intorno all’una di notte, ed in breve l’appartamento dove vivevano tre persone è stato invaso dal fumo.

Gli occupanti hanno fatto a tempo a dare l’allarme chiamando i vigili del fuoco e poi l’uomo, un 50enne, si è sentito male per le esalazioni del fuoco ed è rimasto intossicato.

All’arrivo dell’ambulanza delle Croce Verde di Prà l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino dove si trova ricoverato.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme ed hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.

Due donne presenti nell’appartamento hanno rifiutato il ricovero.