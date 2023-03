La Spezia – A meno di un anno dalla sua costituzione il cimitero degli animali organizzato presso i Boschetti si dimostra un servizio apprezzato da numerosi cittadini. Sono già 37 gli animali che riposano nell’area cimiteriale a loro riservata, continuando così ad essere vicini ai loro proprietari. Non solo cani e gatti ma anche altri animali da compagnia. Il cimitero, che è stato uno dei primi in Italia ad essere realizzato e gestito direttamente da un Comune, è stato recentemente ampliato con lavori che renderanno ancora più agevole la visita. “Siamo orgogliosi – dichiara l’Assessore Giulio Guerri – di aver realizzato un atto di civiltà e di essere venuti incontro ad un desiderio dei nostri concittadini, sempre più sensibili al rapporto con gli animali che non si interrompe con la morte. Siamo quindi intervenuti per rendere più bella e più facilmente accessibile l’area con lavori di ampliamento che hanno utilizzato l’ingegneria naturalistica. Il tutto nell’ottica di favorire la visita dei più anziani e con difficoltà motorie. Stiamo provvedendo alla messa in opera di panchine e abbiamo avviato una collaborazione con il Liceo artistico per realizzare un murales ideato dai giovani studenti”.