Genova – Si è accasciato a terra ed ha perso i sensi morendo poco dopo, nonostante l’intervento dei soccorsi. Un ragazzino di 15 anni è morto, nella tarda serata di ieri in un’ appartamento dell’elegante quartiere di Castelletto, in via Crocco, dove era in corso una festa tra coetanei.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era già più nulla da fare, non ha più ripreso conoscenza ed è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche anche i carabinieri che hanno subito iniziato le indagini per ricostruire cosa era accaduto.

Sembra da escludere l’uso di stupefacenti o abbondanti bevute di alcolici ma poco prima di sentirsi male il ragazzo avrebbe compiuto uno sforzo fisico e prende piede l’ipotesi di un malore per una patologia di cui il giovane e la famiglia non erano al corrente.

L’ipotesi verrà confermata o smentita dall’autopsia che certamente verrà eseguita sul corpo del ragazzo.

Le forze dell’ordine ascolteranno anche i ragazzi che si trovavano in compagnia della vittima per cercare di ricostruire le ore precedenti al malore fatale.