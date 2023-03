Una veloce perturbazione interesserà la Liguria dal pomeriggio/sera di oggi portando qualche rovescio o temporale. A seguire l’arrivo di correnti di origine settentrionale porterà un avvio di settimana stabile e generalmente soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 marzo 2023

Al mattino nuvolosità in graduale aumento sul centro-levante, non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco associato; velature in transito su Imperiese ed Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio rovesci, anche a carattere temporalesco, in rapida discesa dai versanti padani occidentali verso est, tenderanno a coinvolgere il centro-levante regionale.

In serata generale esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite in avanzamento da ponente verso levante.

Venti moderati con rinforzi fino a tesi o forti dai quadranti meridionali. Forti o di burrasca di Libeccio al largo.

Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo.

Temperature minime stabili od in lieve calo, massime in diminuzione.

Costa: min +9/13°C, max +13/16°C

Interno: min 0/+9°C , max +8/14°C (fondovalle/collina)

Lunedì 27 marzo 2023

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata, fatta eccezione per degli addensamenti pomeridiani sull’Appennino (non si escludono locali rovesci).

Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in calo nelle zone interne, stabili altrove. Massime in forte aumento.

Martedì 28 marzo 2023

Al mattino cieli in prevalenza sereni, nel pomeriggio è atteso il transito di qualche nube.

Temperature in diminuzione.