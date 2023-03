Genova – Raffica di truffe, tentate e riuscite, nel quartiere di Sestri Ponente, da parte di un falso incaricato di Amiu.

L’uomo si presenterebbe alla porta di casa e chiederebbe di accedere agli appartamenti per effettuare verifiche per conto dell’azienda.

AMIU Genova informa che nessun nostro addetto è autorizzato a effettuare accessi presso le abitazioni dei cittadini, né a vendere materiale di qualsiasi tipo per conto dell’azienda.

Vi chiediamo di invitare i cittadini a prestare la massima attenzione e nel caso di un eventuale contatto con questi truffatori di avvisare immediatamente le forze dell’Ordine.