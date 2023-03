Genova – Ancora emergenza cinghiali sulle strade della città e ieri sera, in via Domenico Chiodo, nel quartiere di Castelletto, è stata segnalata una famigliola a spasso sulla carreggiata. In considerazione del pericolo di incidenti, anche gravi, come quelli già registrati in città, la polizia locale ha diramato un messaggio di allerta ed ha seguito l’evolvere della situazione per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

(foto di Archivio)