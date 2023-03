Genova – “Marino: zero commesse in quattro anni. Non ci mancherai”: recita così lo striscione esposto questa mattina nel piazzale dell’Ansaldo Energia, in quello che è uno degli ultimi giorni di Giuseppe Marino nel ruolo di amministratore delegato.

In seguito alle sue dimissioni arrivate e fine gennaio, nelle scorse settimane è stato eletto come nuovo ad il 58enne Fabrizio Fabbri, che a partire da sabato 1 aprile sarà ai vertici dell’azienda.

I lavoratori, nel frattempo, aspettano ancora notizie inerenti alla ricapitalizzazione.