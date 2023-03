Genova – Ancora coda, in chiusura di giornata, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per lavori nel tratto tra Varazze e Voltri, entrambe le direzioni.

I cantieri aperti da Autostrade per l’Italia causano un restringimento della carreggiata che causa disagi e code specialmente nelle ore più “calde” per il traffico.

Nei prossimi giorni i principali cantieri dovrebbero chiudere temporaneamente per le festività pasquali e per non impattare troppo duramente sul già critico livello del traffico locale.