Imperia – Non si placano le polemiche, soprattutto sui social, sui materiali usati per i ripascimenti sulle spiagge cittadine. Le foto che paragonano la sabbia che caratterizzava il litorale, in confronto con il materiale molto scuro usato in questi giorni, stanno facendo il giro del web scatenando dubbi e perplessità e voci di un’indagine avviata proprio per accertare la natura del materiale e la sua origine.

L’impatto visivo è certamente forte e i tratti di arenile dove si è intervenuti con le operazioni di ripascimento sono certamente diverse rispetto al panorama precedente. Già questo solleva qualche dubbio sulle scelte fatte sui materiali da usare.

Se gli accertamenti sono davvero in corso, però, basterà attendere qualche giorno per sapere se quanto realizzato è conforme o meno alle normative vigenti.