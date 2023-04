Genova – Di corsa, come su una pista da jogging, lungo la strada Sopraelevata. A segnalare la curiosa presenza gli automobilisti di passaggio che, tra un colpo di clacson ed un consiglio urlato a finestrino aperto, non sono riusciti a fermare questo appassionato del footing che ha scambiato la strada Sopraelevata Aldo Moro per una pista di allenamento.

L’uomo sta correndo in direzione Foce approfittando dello spazio risicato e pericolosissimo tra il guard-rail e la protezione esterna. Uno spazio che è stato studiato per le emergenze e non può certo essere considerato un marciapiede per passeggiate e corse.

Probabilmente l’uomo verrà fermato e sanzionato dalla polizia locale che visiona le numerose telecamere di sorveglianza posizionate lungo il tragitto.