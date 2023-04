Genova – Ancora olio sulla strada e questa volta c’è scappato l’incidente stradale con un motociclista ferito.

E’ successo in Lungomare Canepa dove la presenza di una sostanza oleosa sull’asfalto ha provocato una pericolosa scivolata di una persona in moto.

Fortunatamente le auto che seguivano il centauro sono riuscite a fermarsi in tempo.

Traffico bloccato all’altezza della Guardia di Finanza e del varco portuale e disagi per il traffico diretto verso l’elicoidale e la Sopraelevata

notizia in aggiornamento