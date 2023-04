Genova – I vigili del fuoco hanno fatto evacuare una cinquantina di passeggeri di un treno bloccato alla stazione di Rivarolo e la circolazione ferroviaria risulta bloccata sulla linea Genova – Arquata Scrivia via Busalla.

Dalle prime informazioni sembra che il treno abbia subito un blocco per un cavo che risulterebbe spezzato.

Non è chiaro se sia un guasto o un sabotaggio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accompagnato i passeggeri all’esterno del treno, in sicurezza.

notizia in aggiornamento