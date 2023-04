Milano – Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato in ospedale, al San Raffaele, dove si troverebbe nel reparto di terapia intensiva per problemi cardiovascolari e con difficoltà respiratorie.

L’ex premier era uscito dall’ospedale lo scorso 30 marzo, ufficialmente per controlli sanitati. Secondo le prime informazioni Silvio Berlusconi, classe 1939 sarebbe stabile.