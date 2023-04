Genova – Un cedimento improvviso nel sottosuolo e l’asfalto della parte iniziale di Lungomare Canepa, in direzione ponente che sprofonda. Strada bloccata, all’altezza di piazza dei Minolli, a Sampierdarena a causa del cedimento carreggiata.

Lo segnala la polizia locale alle prese con un nuovo problema per il traffico cittadino dopo il corteo che ha attraversato la città in direzione centro.