Genova – Non accenna a fermarsi la terribile sequenza di investimenti di pedoni per le strade del capoluogo ligure. Questa volta è successo in corso Europa, nel levate cittadino e ad essere coinvolto è un 32enne che attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 quando il pedone ha attraversato la strada finendo travolto da una vettura.

L’uomo è stato sbalzato a terra ed ha riportato alcune ferite alla schiena e alle gambe.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la polizia locale.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino mentre le forze dell’ordine avviavano le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo per le strade di Genova dove, negli ultimi giorni hanno perso la vita due persone.