Soldano (Imperia) – troppo gravi le ferite inflitte dal cane di razza rottweiler a Patrizia La Marca la donna deceduta oggi in seguito alle gravi ferite riportate nell’aggressione subti mentre dava da mangiare all’animale.

La donna, 53 anni, è morta dopo una lunga e terribile agonia per le ferite gravissime causate dalla furia dell’animale.

Ancora tutte da chiarire le circostanze dell’aggressione ma sembra che la donna stesse dando da mangiare al rottweiler quando il cane l’ha improvvisamente assalita con morsi terribili che non le hanno lasciato scampo.

Le condizioni di Patrizia La Marca erano apparse subito gravissime e il ricovero in codice rosso in ospedale non le ha salvato la vita.

Ora sarà un’indagine a ricostruire l’evento mentre resta il dolore e lo sbigottimento dei familiari della donna per quanto accaduto.

Sui social, intanto, si scatena il dibattito sulla “pericolosità” di alcune razze di cani che, anche secondo gli esperti, non andrebbero acquistati senza una adeguata preparazione cinofila con educatori esperti.