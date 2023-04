Genova – Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato poco dopo mezzanotte a Granarolo, in via Bartolomeo Bianco.

Secondo le ultime informazioni, una donna avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava – per cause ancora da chiarire – e sarebbe uscita fuori strada.

Sul posto polizia locale, sanitari del 118 e vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada per circa un’ora per poter trarre in salvo la conducente e recuperare la vettura. La donna è rimasta miracolosamente illesa.