Genova – Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite, ieri notte, per la giovane donna che si è ribaltata con l’auto in corso Europa, intorno alla mezzanotte.

La donna stava guidando l’auto per tornare a casa quando, forse per un guasto o un momento di disattenzione ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata.

Fortunatamente alcuni passanti hanno notato la scena e hanno subito chiamato il 118 permettendo un rapido soccorso.

La donna è stata estratta dall’auto e affidata alle cure del personale paramedico della Crce Verde di Bogliasco che l’ha trasferita in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che ha avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.